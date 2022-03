Parque de tancagem do Complexo do Pecém já negocia com sete produtores de hidrogênio verde

Após o anúncio da assinatura de um Memorando de Entendimento para implantação de um parque de tanques de combustíveis no terminal portuário do Pecém, a Stolthaven Santos informou que já negocia com sete produtores de hidrogênio verde.

Marcelo Schmitt, presidente da Stolthaven Santos, explicou em coletiva realizada nesta terça-feira que, com o projeto do parque, a iniciativa é trabalhar a partir das demandas específicas de cada empresa.

"Nós vamos construir terminais para esses produtores de acordo com as características e demandas de cada um. Já temos sete produtores em contato conosco mais avançado e, com base nisso, vamos construindo um terminal com multipropósito de acordo com a necesidade de cada um".

Com 17 memorandos assinados do hub de hidrogênio, o parque de tancagem proporcionará o armazenamento do combustível de forma segura facilitando, inclusive, a exportação.

O presidente do Complexo do Pecém, Danilo Serpa, ressaltou o potencial de produção das empresas que vão se instalar no hub e disse que, nos próximos 30 dias, as corporações com fase mais avançada nas negociações já assinarão um pré-contrato.

Danilo Serpa presidente do Complexo do Pecém "O projeto é feito em fases, uma das empresas pretende dobrar a produção a cada dois anos, outra vai ter potencial para produzir dois navios por dia. Com o impacto, o Ceará vai despontar nesse cenário mundial".

Tecnologia e segurança

A Stolthaven é líder global em soluções integradas de transporte e armazenagem de produtos líquidos a granel e atua com o manejo de mais de 40 produtos químicos que necessitam de segurança.

"Ontem, durante a visita, vi todos os trâmites para esse armazenamento, então ficou clara a segurança e a exigência para que isso seja feito da melhor forma possível", disse Serpa.

De acordo com o presidente da Stolthaven, o objetivo atual é buscar a melhor tecnologia disponível no mundo para que esse armazenamento seja realizado.

Investimento em maquinário

Além do parque de tancagem, o Complexo do Pecém anunciou um investimento no maquinário para garantir maior produtividade na movimentação interna do terminal portuário.

Legenda: Novos equipamentos devem aumentar produtividade do terminal em 50% Foto: Fabiane de Paula/SVM

O gerente comercial da Tecer Terminais, Carlos Alberto Alves, afirmou que o investimento da ordem de R$ 10 milhões de reais é para que sejam adquiridas duas empilhadeiras de 100 e 180 toneladas, as primeiras da América Latina.

Carlos Alberto Alves Tecer Terminais "Esse investimento visa aumentar a produtividade em 50% na movimentação de peças de 80 a 130 toneladas, trazendo maior produtividade. Ainda este ano estaremos com as máquinas disponíveis para usuários e operadores do porto, vamos apoiar as empresas que vão produzir hidrogênio verde".

O diretor da Uninlink, empresa que atua com operações portuárias e soluções logísticas integradas, Adílson Benegas pontou que esses novos equipamentos já consideram as modificações pelas quais o porto passa.

"São máquinas mais focadas para cargas super pesadas, é uma necessidade que o Brasil tem, por isso que essas novos equipamentos foram compradas".

Conforme Alves, há uma plataforma logística atual que promove várias novas empresas atendendo às demandas. Neste momento, a Tecer trabalha na exportação de carvão para Portugal, uma demanda do país europeu.

"Nós temos uma capacidade muito grande de se adaptar ao mercado. Existem muitos projetos que podem ser atendidos pelo Complexo do Pecém", destacou o gerente comercial.

Além disso, todas as cargas eólicas e projetos que serão movimentados nos próximos cinco anos já foram mapeados, traçando assim as necessidades e aplicações de investimentos.