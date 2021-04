Pagamentos e transferências por WhatsApp: o que se sabe até agora

Na última terça-feira (30), o Banco Central (BC) autorizou a realização de transferências bancárias e pagamentos pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. No entanto, ainda não há data definida para o lançamento do serviço.

"Esses arranjos e instituição de pagamentos têm relação com a implementação do programa de pagamentos vinculado ao serviço de mensageria instantânea do WhatsApp (Programa Facebook Pay). As autorizações permitem que ele seja utilizado para realizar a transferência de recursos entre seus usuários", explicou o BC em nota.

A ferramenta foi lançada em junho, mas somente agora o BC deu aval para o funcionamento. Foram autorizados dois arranjos de pagamentos, pela Visa e pela Mastercard.

Para Evandro Prieto, diretor de tecnologia da Seven Tech Group, a ferramenta deve ser vantajosa para os usuários, por proporcionar rapidez e praticidade, além de ser um aplicativo amplamente utilizado por grande parcela da população brasileira.

“Você não teria que abrir outro aplicativo para fazer todo esse procedimento. Além disso, as pessoas vão poder fazer transferências de uma forma muito mais rápida, já usufruindo da rede de contatos que está cadastrado no celular", explica o diretor.

Prieto ressalta ainda a importância de redobrar os cuidados ao usar a funcionalidade, ainda que seja necessário um processo de autenticação para utilizá-lo. "Vai ter de ser um processo de validação muito bem feito no momento em que você for fazer o cadastro dessa operação”, afirma.

Confira o que se sabe até agora sobre o serviço:

Como as transferências vão funcionar?

O envio de dinheiro vai ser pelo próprio chat do aplicativo. Será disponibilizada a função 'Pagamento’ no mesmo menu por onde se envia fotos, por exemplo.

O WhatsApp vai servir como ponte para as transações, que vão acontecer entre contas dos clientes nas instituições em que são correntistas. Por isso, é preciso cadastrar o número do cartão de débito ou pré-pago de bandeiras Visa ou MasterCard.

Legenda: Envio de dinheiro será feito pelo próprio chat Foto: Divulgação / Whatsapp

É preciso ter conta em banco?

Sim, pois o WhatsApp funciona apenas como um ‘mediador’ de transferência. Porém, ainda não há confirmação de quais instituições financeiras estão aptas a participar.

"O serviço de pagamentos no WhatsApp é uma plataforma aberta para a participação de qualquer parceiro que cumpra os requisitos", afirmou a empresa ao G1.

Será cobrada tarifa?

Quando a ferramenta foi lançada, o WhatsApp informou que não seriam cobradas tarifas para o público e isso será definido pelo aplicativo, segundo o BC.

Contudo, o anúncio de junho de 2020 estimou uma taxa fixa de 3,99% por transação aos comerciantes que utilizam o aplicativo na modalidade Business.

Há um limite de transações?

As informações do ano passado estipulavam um limite de até 20 transações por dia, sendo até R$ 1 mil por operação e R$ 5 mil por mês.

Após a autorização do BC, o Whatsapp ainda não divulgou detalhes sobre isso.

Como configurar a função?

Para usar a função, vai ser necessário criar um PIN de 6 dígitos para o Facebook Pay, que será solicitado nas transações.

O serviço, de acordo com a empresa, só estará disponível para usuários acima de 18 anos e não será possível utilizá-lo pelo Whatsapp Web e para computador.

