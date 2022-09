Pagamentos do Auxílio Brasil começam no dia 19; confira o calendário de setembro

O pagamento do Auxílio Brasil não terpa antecipação e seguirá o cronograma tradicional durante o mês de setembro, começando no dia 19. A informação foi confirmada pelo Ministério da Cidadania. O Governo havia antecipado os repasses durante agosto.

O calendário continuará seguindo o final do Número de Identificação Social (NIS) e os pagamentos do Auxílio serão realizados até o dia 30.

A expectativa é que mais de 21 milhões de pessoas recebem o benefício, com o valor mínimo de R$ 600 por família. No mês passado, no entanto, esse valor era de R$ 408,80, atualizado após proposta do presidente Jair Bolsonaro aprovada no Congresso Nacional.

O adicional de R$ 200, contudo, só será pago até o final deste ano.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber caso tenham gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

Famílias em situação de extrema pobreza possuem uma renda per capta de R$ 105 por mês. As em situação de pobreza têm uma renda mensal per capta entre R$ 105,01 e R$ 210.

Dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania apontam o Nordeste como a região com o maior número de beneficiários: cerca de 8,6 milhões de famílias.

Na análise estadual, a Bahia lidera o ranking de famílias contempladas pelo Auxílio, com 2,6 milhões ao todo. A lista segue com São Paulo (2,18 milhões), Pernambuco (1,44 milhão), Minas Gerais (1,43 milhão), Rio de Janeiro (1,33 milhão), Ceará (1,32 milhão), Pará (1,15 milhão) e Maranhão (1,1 milhão).

Veja o calendário de pagamentos de setembro

NIS final 1 – 19 de setembro

– 19 de setembro NIS final 2 – 20 de setembro

– 20 de setembro NIS final 3 – 21 de setembro

– 21 de setembro NIS final 4 – 22 de setembro

– 22 de setembro NIS final 5 – 23 de setembro

– 23 de setembro NIS final 6 – 26 de setembro

– 26 de setembro NIS final 7 – 27 de setembro

– 27 de setembro NIS final 8 – 28 de setembro

– 28 de setembro NIS final 9 – 29 de setembro

– 29 de setembro NIS final 0 – 30 de setembro

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE