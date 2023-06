Os bancos abrem no feriado de Corpus Christi em Fortaleza?

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público, nesta quinta-feira (8), durante feriado de Corpus Christi, conforme informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A decisão segue parte de uma resolução de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional. O Sindicato dos Bancários do Ceará confirmou que o retorno das atividades será na sexta-feira (9).

As contas de consumo, como água, energia, telefone e carnês com vencimento para esta quinta-feira poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira (9). “Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, segundo Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos com código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos. Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).

As agências abrem normalmente para atendimento ao público, na próxima sexta-feira (9). No sábado (10), as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas.

O que significa o feriado de Corpus Christi

O Dia de Corpus Christi é sempre comemorado 60 dias após a Quinta-feira Santa, logo em seguida do Domingo de Pentecostes e da Festa da Santíssima Trindade. Por depender de outros atos litúrgicos, a data pode variar.

Em Fortaleza, o dia é considerado um feriado. No entanto, cabe a cada município do Ceará definir, na legislação local, se a data será feriado ou ponto facultativo.