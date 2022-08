Nubank fora do ar? Pix no aplicativo apresenta instabilidade nesta sexta (5)

O aplicativo do banco Nubank apresentou instabilidade para diversos clientes, no início da tarde desta sexta-feira (5). Conforme o portal O Tempo, os usuários relataram que, durante transferências bancárias com o Pix, o dinheiro chegou a desaparecer no demonstrativo do app.

Relatórios do Downdetector, plataforma especializada em reclamações de usuários, indicam instabilidade com o Nubank em alguns serviços, como transferências via Pix. O pico de reclamações aconteceu aproximadamente às 12h20.

Também nesta sexta, usuários do app dos bancos Inter e Santander também registraram reclamações ao utilizar os serviços do Pix.

Nubank

O banco Nubank se posicionou no Twitter, às 16h29, relatando que já está trabalhando para normalizar a situação. "Pedimos que fique de olho no seu histórico de transações", acrescentaram.

Na mesma rede social, diversos usuários reclamaram da instabilidade. "Quando o nubank ficou tão ruim? Aff", escreveu um. Já outro internauta questionou: "nubank, cadê meu dinheiro que eu mesmo transferi para mim?".