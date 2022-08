Santander e Inter fora do ar? Clientes relatam problemas de acesso

Os aplicativos dos bancos Inter e Santander apresentaram instabilidade para diversos clientes, na tarde desta sexta-feira (5).

Relatórios do Downdetector, plataforma especializada em reclamações de usuários, indicam problemas com Banco Inter no login, transferências via Pix, entre outros serviços. Às 12h25, o site registrou 635 notificações com relatos de instabilidade.

Usuários do app do banco Inter registraram reclamações nas cidades de Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

Santander

O banco Santander somou 483 registros de reclamações. Os problemas são relacionados ao acesso de pessoas físicas, transferências via pix e acesso ao website para empresas.

Os relatos de reclamações dos usuários do banco Santander são das cidades de Brasília, Sâo Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Fortaleza.