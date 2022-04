Nova parcela do vale-gás será liberada a partir desta quinta-feira (14); veja calendário

O Auxílio Gás — programa federal para a distribuição de botijões a pessoas de baixa renda — começa a ser liberado nesta quinta-feira (14/4). O benefício é pago a cada dois meses (fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro), seguindo o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil.

O valor de abril ainda não foi divulgado, mas o programa prevê uma quantia correspondente de, pelo menos, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg de GLP, estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Neste mês, o custo do produto no Brasil é de R$ 113,54, conforme levantamento da ANP. Ou seja, estima-se que o benefício seja de R$ 56,77.

Em janeiro, o vale foi de R$ 52. A próxima liberação do recurso ocorrerá em junho deste ano.

Veja o calendário mensal do Auxílio Brasil 2022, também utilizado para pagamento do Auxílio Gás:

Final do NIS 1: 14/04

14/04 Final do NIS 2: 18/04

18/04 Final do NIS 3: 19/04

19/04 Final do NIS 4: 20/04

20/04 Final do NIS 5: 22/04

22/04 Final do NIS 6: 25/04

25/04 Final do NIS 7: 26/04

26/04 Final do NIS 8: 27/04

27/04 Final do NIS 9: 28/04

28/04 Final do NIS 0: 29/04

Quem tem direito a receber o Auxílio Gás?

Serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que morem na mesma casa de beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

A preferência de pagamento será para a mulher responsável pela família. O auxílio do programa Gás dos Brasileiros deve ser concedido a cada bimestre.

Como será o pagamento?

O pagamento é segue o cronograma do Auxílio Brasil, levando em conta o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

O saque poderá ser feito nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. O benefício poderá ainda ser liberado em poupança social digital da Caixa Tem.

O beneficiário terá 120 dias para fazer o saque a partir da data de disponibilização dos valores.

