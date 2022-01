Auxílio Gás do Governo Federal começa a ser pago hoje (18); saiba quem recebe

O Auxílio Gás começa a ser pago hoje (18) para o público geral, seguindo o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil.

Serão beneficiadas cerca de 108,3 mil famílias integrantes do programa Auxílio Brasil e que moram em algum dos 100 municípios em estado de calamidade da Bahia e Minas Gerais.

Após sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL), o valor a ser pago é de R$ 52. As famílias contempladas receberação informativo pelos aplicativos do Auxílio Brasil e do Caixa Tem, a quantia será depositada na conta do programa social.

Benefício retroativo

O Ministério da Cidadania informou ainda que as famílias integrantes do programa Auxílio Brasil, que não tenham recebido o valor em dezembro, receberão o valor retroativamente também a partir desta terça-feira (18).

Calendário de pagamentos do Auxílio Gás em janeiro

Final NIS 1: 18/01

18/01 Final NIS 2: 19/01

19/01 Final NIS 3: 20/01

20/01 Final NIS 4: 21/01

21/01 Final NIS 5: 24/01

24/01 Final NIS 6: 25/01

25/01 Final NIS 7: 26/01

26/01 Final NIS 8: 27/01

27/01 Final NIS 9: 28/01

28/01 Final NIS 0: 31/01

Quem tem direito a receber o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás será concedido a cada dois meses e corresponde a uma parcela de no mínimo 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos do gás de cozinha.

Serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que morem na mesma casa de beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

A preferência de pagamento será para a mulher responsável pela família. O auxílio do programa Gás dos Brasileiros deve ser concedido a cada bimestre.

Como será o pagamento?

O saque poderá ser feito nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. O benefício poderá ainda ser liberado em poupança social digital da Caixa Tem.

O beneficiário terá 120 dias para fazer o saque a partir da data de disponibilização dos valores.

