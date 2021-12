Auxílio Gás do Governo Federal começa a ser pago hoje (27); saiba quem recebe

Após sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL), o Auxílio Gás começa a ser pago nesta segunda-feira (27). De acordo com o Ministério da Cidadania, 108,3 mil famílias integrantes do programa Auxílio Brasil e que moram em algum dos 100 municípios em estado de calamidade da Bahia e Minas Gerais serão beneficiadas.

O valor a ser pago é de R$ 52. As famílias contempladas receberação informativo pelos aplicativos do Auxílio Brasil e do Caixa Tem, a quantia será depositada na conta do programa social.

“Mais uma vez, o Governo Federal mostra sensibilidade com os mais vulneráveis, antecipando o pagamento do Auxílio Gás para pessoas que estão sofrendo com a tragédia das enchentes na Bahia e em Minas Gerais”, destacou o ministro da Cidadania, João Roma.

A lista com os municípios dos beneficiários pode ser conferida no link.

Benefício retroativo

A Pasta informou ainda que as outras famílias contempladas pelo benefício (ao todo, 5.471.632) receberão o valor retroativamente a partir de 18 de janeiro, seguindo o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil.

Quem tem direito a receber o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás será concedido a cada dois meses e corresponde a uma parcela de no mínimo 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos do gás de cozinha.

Serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que morem na mesma casa de beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

A preferência de pagamento será para a mulher responsável pela família. O auxílio do programa Gás dos Brasileiros deve ser concedido a cada bimestre.

