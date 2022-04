Preço do gás de cozinha cai 5,58% a partir deste sábado (9)

O preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) cairá de R$ 4,48 para R$ 4,23, totalizando redução de 5,58% nas distribuidoras, a partir deste sábado (9). Assim, um botijão de cozinha (13 kg) poderá ficar R$ 3,25 mais barato, reduzindo de R$ 58,24 para R$ 54,99.

O reajuste foi anunciado pela Petrobras nesta sexta-feira (8).

“Acompanhando a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para o GLP, e coerente com a sua Política de Preços, a Petrobras reduzirá seus preços de venda às distribuidoras”, disse, em nota.

A expectativa é que o abatimento chegue à ponta.

Atualmente, o custo médio do gás de cozinha é R$ 116,69, no Ceará, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O valor mínimo é de R$ 90, enquanto o máximo pode chegar a R$ 130. Os dados consideram pesquisa realizada entre 27 de março e 2 de abril deste ano.

Em Fortaleza, o preço médio do botijão é R$ 0,22 mais elevado, de R$ 116,91.