José Mauro Ferreira Coelho é indicado para a presidência da Petrobras

Após a desistência de Adriano Pires da indicação para a presidência da Petrobras, o Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou, nesta quarta-feira (6), o nome de José Mauro Ferreira Coelho para o exercício da função.

Ainda segundo o Ministério, Marcio Andrade Weber foi o indicado pelo Governo para a presidência do Conselho de Administração da empresa.

A relação de indicados para compor o Conselho de Administração da Petrobras terá efeito a partir da confirmação pela assembleia geral ordinária, que ocorrerá na próxima quarta-feira (13).

Quem são os indicados

Coelho é presidente do Conselho de Administração da PPSA, estatal responsável pela exploração do pré-sal e já foi secretário de Petróleo e Gás do MME.

E Márcio Weber é atual conselheiro da empresa. Foi membro da Diretoria de Serviços da Petrobras Internacional (Braspetro) e Diretor da Petroserv S.A. Uma das vantagens é que ele pode "descer" do Conselho para a Diretoria Executiva.

