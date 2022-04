Gasolina, diesel e etanol ficam estáveis no Ceará; veja preços

O preço da gasolina no Ceará teve variação discreta na semana passada. O valor médio do litro subiu um centavo, passando de R$ 7,47 para R$ 7,48. A máxima encontrada foi de R$ 8,20, em Crateús, e a mínima, de R$ 6,99, em Fortaleza.

Os dados são da última pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo), realizada entre os dias 3 e 9 de abril. Foram consultados 201 postos em 12 municípios cearenses. Como a abrangência do levantamento é restrita, há cotações mais variadas que o estudo não capta.

Preços da gasolina no Ceará

Juazeiro do Norte: R$ 7,29

Caucaia: R$ 7,38

Maracanaú: R$ 7,38

Fortaleza: R$ 7,45

Crato: R$ 7,46

Quixadá: R$ 7,59

Icó: R$ 7,66

Iguatu: R$ 7,83

Itapipoca: R$ 7,83

Limoeiro do Norte: R$ 7,89

Crateús: R$ 7,90

Sobral: R$ 7,98

Conforme a pesquisa, o Ceará está entre os estados com a gasolina mais cara do Brasil, considerando o preço médio. Com R$ 7,48, o Ceará perde apenas para cinco estados: Rio de Janeiro (R$ 7,73), Rio Grande do Norte (R$ 7,73), Acre (R$ 7,52), Minas Gerais (R$ 7,51) e Tocantins (R$ 7,49).

Diesel e etanol

O diesel manteve-se estável no Estado, variando de R$ 6,26 a R$ 7,59 e perfazendo uma média de R$ 7,02 para o litro.

O etanol também praticamente não variou na semana passada. O preço médio foi de R$ 5,96, com máxima de R$ 6,99 e mínima de R$ 5,49.