Nacional Gás celebra 70 anos em plena expansão de negócios

Completando sete décadas de fundação, a Nacional Gás, empresa pioneira do Grupo Edson Queiroz, consolida neste ano a liderança em consumo de GLP na região Nordeste e se fortalece nas praças Sul, Sudeste e Centro Oeste. O marco partiu da compra de parte dos ativos da Liquigás pelo grupo. O investimento fortaleceu a posição de destaque da Nacional Gás no mercado brasileiro, ampliando significativamente a presença no segmento domiciliar. Cada ação faz parte da estratégia de expansão e ganho de mercado da empresa. Com 70 anos de história, a Nacional Gás tem presença hoje em 22 estados e Distrito Federal atuando com as marcas Nacional Gás, Brasilgás e Paragás. Por meio de uma rede de 4.500 revendedores, atende hoje a 9,5 milhões de lares no País e possui 70 mil clientes empresariais, distribuindo o GLP em embalagens envasadas (P8, P13, P20 e P45) e a granel em tanques variados, conforme a necessidade dos clientes. "A Nacional Gás está ainda maior e vem agregando novas tecnologias, investindo em infraestrutura e, principalmente, em capital humano. Formamos um time de craques para aprimorar a nossa missão de levar energia para todo o País”, destaca Celso Rocha, diretor-superintendente da Nacional Gás. Legenda: Celso Rocha, diretor-superintendente da Nacional Gás Foto: Kid Júnior

Trajetória

Em 1951, o pioneiro Edson Queiroz visualizou no mercado de gás um empreendimento de sucesso futuro e, em uma ação ousada, adquiriu a distribuidora “Mazine”, que importava gás dos Estados Unidos para distribuição local. Na época, fogões a carvão e lenha ainda faziam parte do cenário doméstico urbano. Em mais uma aposta no mercado, a então Edson Queiroz & Cia conquistou em 1953 a concessão para adquirir e engarrafar o gás no Brasil, o que impulsionou o crescimento do setor. A história de sucesso e crescimento continuou na gestão da 2ª geração, que construiu uma fase de expansão da Nacional Gás para outros estados do Brasil. Já a terceira geração após a fundação imprimiu seu DNA à empresa com investimentos intensos na modernização dos equipamentos, parques e serviços. Ações que foram determinantes para o atual momento da Nacional Gás. Visão estratégica

Ainda no rol de investimentos em expansão da marca, em maio deste ano, a empresa lançou na região Norte o botijão de 8kg (P8). Celso Rocha Diretor-superintendente da Nacional Gás “A inovação e o empreendedorismo são características essenciais da Nacional Gás. Uma versão mais prática e com valor mais acessível do gás de cozinha. Percebemos que era uma necessidade dos consumidores dessas praças, então atendemos e tem sido um sucesso”.

Mesmo diante do cenário atual de crise econômica, a companhia tem boas perspectivas para o segundo semestre, com continuidade nas altas da expansão e fechamento do ano com saldos positivos.

Auxílio na pandemia