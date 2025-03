Mundo tem 24 superbilionários com fortunas acima de US$ 50 bilhões; veja lista

Em todo o globo terrestre, apenas 24 pessoas fazem parte de um grupo de ricos, os superbilionários. Eles possuem patrimônios acima de US$ 50 bilhões.

Segundo a dados da empresa de inteligência de patrimônio global Altrata, divulgados pelo The Wall Street Journal (WSJ) e reproduzidos pelo Estadão, o empresário Elon Musk, dono da Tesla, lidera a lista, com US$ 419,4 bilhões em patrimônio.

A reportagem do WSJ indicou que, no início de fevereiro, as fortunas desses superbilionários representavam 16% de toda a riqueza dos bilionários.

O patrimônio líquido combinado desses afortunados totalizava US$ 3,3 trilhões, o equivalente ao PIB nominal da França.

E há ainda um recorte nessa parcela de suberbilionários, os centibilionários, que têm um patrimônio líquido de pelo menos US$ 100 bilhões. Ao todo, dos 24 ricaços, 16 se qualificam neste grupo ainda mais seleto.

Os superbilionários são, em grande parte, empreendedores que ganharam dinheiro na área de tecnologia ou que o setor que têm negócios foi catapultado a outros níveis por conta de avanços tecnológicos. Entre os dez, seis se enquadram nessa categoria.

Uma análise mais atenta da lista aponta também para uma maioria masculina e estadunidense. Do total de 24 superbilionários, somente três eram mulheres e apenas sete estavam sediados fora dos Estados Unidos.

Confira o ranking completo de superbilionáros, de acordo com as fortunas: