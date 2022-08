Mulher desiste de comprar carro e opta por placa solar: 'conta de luz passou de R$ 800 para R$ 90'

O sonho do carro zero quilômetro permeia o imaginário popular há muito tempo, mas os ideais de consumo dos brasileiros ganharam novos contornos com as mudanças de comportamento provocadas pela pandemia.

O encarecimento da energia elétrica e o estratosférico custo para adquirir - e manter - um veículo foram os fatores que levaram a engenheira civil Nayara Gonçalves a desistir de financiar um carro e optar por um sistema de geração fotovoltaica com 12 placas solares. “A minha conta de luz vinha R$ 800 e agora eu pago R$ 90”, revela.

O automóvel seria comprado no início deste ano, mas bastou Nayara fazer as contas para perceber que o meio de transporte seria menos vantajoso naquele momento.

“O carro que eu queria estava R$ 60 mil. Financiando, eu ia pagar R$ 120 mil. Achei melhor financiar o sistema de R$ 35 mil, ter um retorno mais rápido e garantir conforto para a minha família”, diz.

Legenda: Sistema fotovoltaico instalado na casa de Nayara foi financiado no início deste ano Foto: Divulgação/Ultra Energia

Com a geração própria e consequentemente a economia na conta de energia, a engenheira decidiu colocar um aparelho de ar condicionado a mais na casa. “Eu não tinha ar na sala. Um conforto que não tem preço, para mim, valeu muito a pena. Eu acho que vai chegar um momento em que todos vão ter placas solares nas residências”.

Com o valor economizado na conta de luz, Nayara paga o financiamento das placas e um pouco a mais. O tempo de pagamento e o valor das parcelas do sistema fotovoltaico ficou equivalente ao que seria o financiamento do carro.

Priorização

O gerente comercial da Sou Energy, Mário Viana, explica que esse movimento de consumidores priorizando a aquisição de sistemas fotovoltaicos vem sendo observado.

“Essas pessoas estão justamente buscando o conforto, elas querem poder usar o ar condicionado. Elas abriram o olho para o fato de que a energia elétrica é cara”.

Ele também pontua que existe o perfil de consumidor que financia o sistema de geração fotovoltaica e existe a aquisição “como uma conquista familiar”.

“A gente tem visto que a família se une para fazer essa compra; o pai entra com uma parte, os filhos, o avô… às vezes parcela uma parte no cartão, então a família se junta para aumentar o conforto”.

Ele acredita que a possibilidade de financiar o sistema facilita a aquisição, mas que é cada vez mais comum os consumidores fugirem do financiamento na hora de fechar a compra do sistema. “Com as taxas de juros altas, as pessoas preferem pagar no cartão”.

Manutenção baixa

Mário Viana também destaca que a baixa manutenção do sistema é um atrativo para os consumidores. Essa manutenção consiste em uma limpeza, que pode ser feita apenas com água e uma escova de cerdas macias. Porém, como os sistemas são normalmente instalados em áreas altas, no telhado, o gerente comercial da Sou Energy explica que se contrata uma empresa especializada para isso. “Não vale a pena correr o risco de uma queda ou algo assim”.

O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Ricardo Coimbra, detalha que a elevação dos preços da energia elétrica e também dos combustíveis tem pesado nas decisões de aquisição dos consumidores.

“Além dos combustíveis, houve uma elevação nos preços dos veículos usados e novos. Isso, de certa forma, vem fazendo com que uma parcela significativa da população passe a utilizar outras formas de locomoção”.

Ele também reforça que ao passo que o investimento para a geração própria de energia diminui, cresce o interesse do consumidor.

“Até um tempo recente, o custo de aquisição e implementação desses sistemas era mais elevado. Com a evolução da tecnologia e dos processos de produção dos componentes e a maior produção nas fábricas, o custo ficou menor, tornando a energia solar acessível a uma parcela cada vez mais significativa da população”.

Ricardo Coimbra avalia que a tendência para os próximos anos é de crescimento no número de instalações de sistemas fotovoltaicos e com custo menores. “Nós devemos ter, posteriormente, preços mais equilibrados entre os carros movidos à combustão e os movidos à energia elétrica”.

Ele acrescenta que, conforme os preços dos veículos que funcionam com energia elétrica forem caindo, haverá uma aquisição ainda maior de sistemas fotovoltaicos para baratear o custo do transporte.

De acordo com dados deste mês divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o Ceará é o 11º estado do País em geração distribuída, acumulando desde 2012 416,6 MegaWatts de potência instalada. Minas Gerais é o primeiro do ranking, com 1,93 GigaWatts. Fortaleza, porém, é a 5ª maior cidade do País em potência instalada, com 104 MegaWatts.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE