Microcrédito para mulheres de baixa renda em Fortaleza abre 17 mil vagas; veja como solicitar

O programa de microcrédito para mulheres de baixa renda, batizado de 'Nossas Guerreiras', está com 17 mil vagas abertas, em Fortaleza. O financiamento é no valor de até R$ 3 mil . O prazo para inscrição segue conforme o preenchimento das oportunidades e pode ser feito no site: https://nossasguerreiras.fortaleza.ce.gov.br/.

Para se inscrever, é preciso participar do curso Elaboração de Proposta de Negócios, que é gratuito e tem duração de 8h/a, realizado em formato on-line ou presencial, com inscrições abertas no site "Fortaleza Capacita".

As mulheres beneficiadas têm carência de seis meses para pagar o financiamento, sem cobrança de juros. São 30 parcelas de R$ 100.

Veja quem pode participar:

Mulheres de baixa renda, maiores de 18 anos, prioritariamente chefes de família, que já empreendem ou desejem empreender;

Comprovar ser hipossuficiente em renda e não ter sido beneficiada com recursos em edições de programas similares da Prefeitura de Fortaleza;

As candidatas devem ter empreendimento localizado em Fortaleza em bairros de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-b).

Desde o início do programa, em outubro de 2021, 20 mil mulheres realizaram o curso. Destas, 3 mil conseguiram o empréstimo para empreender.

O programa, da Prefeitura de Fortaleza, tem investimento de cerca de R$ 55 milhões.