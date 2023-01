Mercado Livre fora do ar? Usuários relatam instabilidade na plataforma

Usuários dos aplicativos Mercado Livre e Mercado Pago têm reclamado, nas redes sociais, sobre uma instabilidade no acesso às plataformas nesta segunda-feira (16).

De acordo com o site DownDetector, que registra reclamações sobre o funcionamento de plataformas digitais, o pico de notificações sobre o Mercado Livre foi por volta de 9h52min, com mais de 3 mil reclamações protocoladas.

A maior parte das reclamações (40%) diz respeito ao acesso à plataformas, ainda no login. Outros 30% relataram dificuldade no acesso ao site da empresa e no aplicativo móvel.

No Twitter, o Mercado Pago confirmou a instabilidade e afirmou que a equipe técnica da empresa está tentando resolver o problema o mais rápido possível. O mesmo foi feito na mesma rede social pelo Mercado Livre.

