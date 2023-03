Mercado imobiliário avança na RMF e alavanca desenvolvimento econômico em ‘cidades-dormitório’

O ano era 2020 quando muito se falava em uma busca por espaço, tranquilidade e bem-estar em termos de tendência para o mercado imobiliário tendo o isolamento social como pano de fundo. Três anos depois, essa prospecção parece ter acelerado a ocupação em algumas cidades da região metropolitana, alavancando o setor da construção civil e aquecendo a economia nessas localidades.

Um dos exemplos mais nítidos que se tem do avanço do mercado imobiliário na Região Metropolitana de Fortaleza nos últimos anos é o município de Eusébio. A cidade passou por uma ocupação mais vigorosa nos últimos anos, com o lançamento de grandes empreendimentos residenciais - e ainda com espaço para novos lançamentos. Com o crescimento populacional, criou-se a necessidade de uma rede de comércio e serviços.

Essa rede de comércio e serviços se traduz em shoppings e centros comerciais, bem como em escolas e outros empreendimentos com o objetivo de dar suporte aos residentes na cidade. Neste primeiro semestre, o Eusébio ganha o Terrazo Shopping, com previsão de gerar 2,4 mil empregos e que contou com investimento de R$ 250 milhões.

No início deste ano, foi inaugurado no município uma nova sede do Colégio 7 de Setembro, com capacidade para 900 estudantes e 61 profissionais empregados já na operação (foram 75 contratações durante o período de construção). E o Colégio Santa Cecília já está construindo uma nova sede na região.

Mas o Eusébio não é a única cidade da região metropolitana que vem ganhando novos empreendimentos de grande porte. O Megashop, centro de moda atacadista, deve ser inaugurado no segundo semestre deste ano, contou com investimento de R$ 150 milhões e deve gerar 15 mil empregos diretos.

Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), Patriolino Dias, apesar do crescimento expressivo do Eusébio, ainda há espaço para que o mercado imobiliário na região se desenvolva. Ele acredita que, após avanço expressivo observado nos últimos quatro anos, deve haver um platô e posteriormente esse crescimento voltará a acontecer de forma mais acelerada.

“O Eusébio ainda vai se consolidar bastante. O próprio Alphaville tem várias etapas, ainda há diversos terrenos”, destaca Patriolino Dias.

Ele lembra também que o crescimento imobiliário com o objetivo de ofertar serviços aos moradores do Eusébio não se limita à cidade, já que nas últimas décadas a ocupação no município motivou a implementação de empreendimentos na região Sul de Fortaleza, de acordo com Patriolino. “Temos ali na Washington Soares o WSTC”, exemplifica.

“Algo importante que vimos nas últimas duas décadas é o crescimento da Cidade voltado para o Sul, ordenado, desde ali o Guararapes ao longo de toda a Washington Soares. As pessoas que escolhem o Eusébio optam por um pouco mais de qualidade de vida, residências com mais espaço, condomínios de casas. Esse avanço no município aconteceu durante um tempo e lógico que faltavam equipamentos, que agora estão chegando”, ressalta Patriolino Dias.

Empregos na Construção Civil

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), seis municípios que fazem fronteira com Fortaleza geraram 3,3 mil postos de trabalho na Construção Civil entre 2020 e 2022, sendo o Eusébio responsável por 1,9 mil vagas no período. A maior geração de postos nesses municípios - considerando esse intervalo de três anos - ocorreu no ano de 2021.

Parte Oeste da Região Metropolitana

Em relação ao lado oeste da RMF, que inclui a Caucaia, o presidente do Sinduscon-CE avalia que “há um desenvolvimento atrelado ao Complexo do Pecém, mas que isso não acontece em um curto prazo como foi visto no Eusébio”.

“É porque é o seguinte: ninguém vai fazer um investimento se não tiver gente para consumir, porque aquele investidor vai ter que arcar durante um tempo com aquele custo. Então primeiro as residências chegam para posteriormente chegarem esses equipamentos”, detalha Patriolino.

Conforme Lei Complementar Estadual nº 154 de 2015, a Região Metropolitana de Fortaleza é composta por 19 municípios, entre eles Pacatuba, que nos últimos dois anos teve dois grandes lançamentos imobiliários só da construtora e incorporadora RNI: o Moradas Parque e o Moradas da Serra.

Juntos os empreendimentos geraram 945 empregos diretos e indiretos no período e totalizam um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 189 milhões. O Moradas da Serra é o quinto residencial da construtora na Região Metropolitana de Fortaleza.

"O condomínio horizontal, 202º empreendimento da RNI em território nacional, é o terceiro maior da companhia na cidade, dá continuidade a estratégia de expansão da incorporadora fora dos grandes centros aliado ao potencial dos interiores do País", diz a RNI.

