Colégio Santa Cecília vai abrir unidade no Eusébio em 2024; veja fotos do projeto

O Colégio Santa Cecília iniciou as obras de construção de uma nova unidade em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. A inauguração da escola, segundo o Colégio, será em 2024.

Esta será a segunda unidade do Santa Cecília no Estado. A primeira fica em Fortaleza, no bairro Aldeota.

"Este sonho de expandir nosso carisma perpassou várias gerações, marcou e marca o coração das Religiosas da Instrução Cristã", comenta Ir. Patrícia Vasconcelos, Diretora-Geral.

"O Colégio Santa Cecília Eusébio contará também com uma equipe inovadora e qualificada de educadores. O projeto arquitetônico foi pensado de forma contemporânea para acolher e promover o ensino e a aprendizagem, no qual os estudantes estarão integrados em todo o espaço para que possam estar em contato com a espiritualidade, a produção do conhecimento, a pesquisa e a natureza", detalha.

O Colégio Santa Cecília faz parte do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, congregação belga fundada em 1823 por Madre Agathe Verhelle.

Com atuação também na Europa e na África, a rede mantém 12 escolas e uma faculdade no Brasil.

Em Fortaleza, o tradicional colégio funcionou no Benfica até 1959 e, desde 1960, está na Aldeota.

Confira fotos do projeto

Legenda: Projeto do Colégio Santa Cecília Eusébio Foto: Divulgação

