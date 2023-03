Mercado de franquias deve movimentar mais de R$ 40 milhões no Ceará pelos próximos meses

O mercado de franquias no Ceará deverá movimentar mais de R$ 40 milhões a partir da Expo Franquias Nordeste (EFN). Essa é a expectativa da organização e do representante da Associação Brasileira de Franchising (ABF) para o evento que acontece até o dia 25 de março, no Shopping RioMar Fortaleza.

A perspectiva de negócios fechados, segundo Carol Baía, diretora da Insight, está baseada nos resultados apresentados na edição do ano passado e no desempenho do setor de franquias no Nordeste e no Ceará entre 2021 e 2022. Segundo ela, que é organizadora da Feira, o setor teve um crescimento de R$ 14,6 milhões de faturamento na Região.

No Ceará, essa evolução de 11,1% em termos proporcionais.

Os volume de recursos movimentados em acordos comerciais, contudo, não deverá ser registrado apenas durante os dias do evento. A estrutura dos acordos, com detalhes a serem negociados entre investidor e gerenciadores das marcas, demanda um pouco mais de tempo.

"Estamos com mais de 80 marcas então há uma expectativa de movimentar mais de R$ 40 milhões em negócios, mas não só durante os 3 dias da feira, pois estamos considerando o pós-feira, que é um tempo de captação de lides. A movimentação é baseada na feira que aconteceu em 2022, em Recife, então acreditamos que vamos bater R$ 40 milhões ou mais", disse.

"No Ceará, o mercado de franquias teve um movimento bem grande. Só o Nordeste teve um crescimento de R$ 14,6 milhões entre 2021 e 2022, e o Ceará teve alta de 11,1% no faturamento geral de franquias. Aqui operam mais 3.900 negócios só do segmento de franquias", completou.

Segmentos em alta

O discurso foi corroborado por Fernando Ribeiro, diretor da ABF Nordeste. Ele também apontou que os segmentos de hotelaria e turismo, além de beleza e saúde, têm apresentados bons resultados para investidores nos últimos anos, surgindo como boas opções de franquias.

"O mercado de franquias no Nordeste é muito atraente, e as marcas querem estar aqui. Já temos uma presença significativa aqui, com destaque para hotelaria e turismo, principalmente das restrições serem banidas depois da pandemia, então o setor cresceu muito. O setor de alimentação, que sempre foi forte, continua bem, e ainda temos um setor beleza e saúde", disse.

Fernando Ribeiro Diretor da ABF Nordeste Você não fecha negócio na feira, ela é muito mais um primeiro contato, mas ainda temos a burocracia de ingressar no mercado de franquias, mas muito possivelmente, quem sabe em um mês ou menos, possamos ver negócios fechados até acima desses R$ 40 milhões"

Incertezas econômicas

Os investimentos poderão chegar em um momento de instabilidade econômica e política no País, mas segundo Carol Baía o histórico das marcas e do setor deverão ser fundamentais para garantir os aportes nos próximos meses.

"Esse ano, mesmo com o cenário meio não-estável, ainda existe essa perspectiva de alta, porque o mercado de franquia é mais assertivo. Você já tem um modelo pronto, então você já sabe o retorno, o investimento e o que fazer".

Ela ainda explicou que o mercado já está bem diversificado, oferecendo opções de franquiamento a partir de R$ 10 mil, e podendo chegar a até R$ 2 milhões.

"Já existe franquia de R$ 10 mil e com custo barato porque você opera de um celular. Mas precisa ser corajoso e achar o que você gosta de fazer", afirmou.

