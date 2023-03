Eficiência hídrica e cultivo protegido podem até triplicar produção agrícola cearense

A agricultura corresponde a parte importante do PIB do Ceará e, para que esse setor prospere, um elemento é essencial: a água. O uso eficiente desse recurso, com tecnologia e técnicas como cultivo protegido podem fazer com que a produção agrícola irrigada cearense chegue a triplicar.

A projeção é do secretário executivo do agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo e Trabalho do Ceará (Sedet), Sílvio Carlos, em entrevista no seminário Água Innovation, realizado nesta quarta-feira (22), Dia Mundial da Água.

O evento reúne palestrantes e produtores para discutir eficiência hídrica na agropecuária, de olho no impacto econômico, social e ambiental. As práticas visam aumentar produtividade no campo e diminuir o uso tanto do recurso como de outros insumos, como é o caso de fertilizantes.

Potencial econômico

Para o idealizador do Água Innovation, Carlos Matos, discutir o uso de água e formas de ampliar a disponibilidade do recurso é importante para aumentar as exportações do estado e gerar mais empregos no campo.

“O Ceará hoje cultiva 76 mil hectares, nós pensamos que temos que trabalhar para 200 mil hectares, buscando mais eficiência. Aqui no evento tem uma empresa que conseguiu reduzir 40% no uso de água aumentando 20% a produtividade e reduzindo 20% o consumo de fertilizantes”, exemplifica.

Sílvio Carlos também destaca que o Ceará vem trabalhando ao longo dos anos para trazer tecnologia a fim de produzir mais e maior valor agregado com menos água. “O estado do Ceará tem um potencial muito grande para crescer no agronegócio, com a mesma água que a gente tem a gente pode produzir muito mais. Para expandir a agricultura no Ceará, a gente precisa focar nesse tema”, ressalta.

Ele aponta que ainda há muito a se desenvolver nesse sentido, trazendo tecnologias de fora para o estado, prestando assistência técnica para os produtores e traçando parcerias.

Sílvio Carlos Secretário executivo do agronegócio da Sedet O Ceará tem potencial para duplicar ou triplicar a nossa agricultura irrigada e ele pode fazer isso, a gente está melhorando a oferta, com a transposição do São Francisco, mas estamos também buscando melhorar essa eficiência da água"

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, considera que o desperdício de água deve ser uma preocupação da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e dos produtores rurais.

“Estamos em um ano bom [em termos de chuvas] e a previsão do ano que vem é ser um ano difícil. Então a eficiência hídrica tem que ser um problema do produtor rural e a gente tem que cuidar disso”, coloca.

Água Innovation

Realizada na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), a sexta edição do Água Innovation tem programação até a próxima quinta-feira (23).

O evento traz temas como Uso Inteligente da Água; Novos Mercados e Tendências para o Futuro; Tecnologias Avançadas; O Papel do Poder Público e da Iniciativa Privada no Processo de Aceleração e Desenvolvimento da Agropecuária, e Cenário para o Futuro e Perspectivas.

O Seminário Água Innovation é um evento gratuito, voltado para: representantes do poder público, em especial dos Estados do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco; empreendedores e empresários de micro, pequeno, médio e grande porte; profissionais liberais; representantes de entidades de classe e de instituições de fomento e financiamento; imprensa especializada; pesquisadores, e instituições de ensino.

