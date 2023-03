Fiec recebe 'Água Innovation', grande evento do Agro cearense

Um dos mais importantes eventos tecnológicos da agricultura cearense terá como palco, nesta semana, a Casa da Indústria – a Fiec, onde nos dias 22 e 23, quarta e quinta-feiras, será realizado o “Água Innovation 2023”, um seminário que reunirá aqui alguns dos maiores especialistas brasileiros e estrangeiros para um debate focado nas culturas protegidas, uma atividade que cresce na velocidade do frevo na Serra da Ibiapaba.

Nos últimos anos, o Ceará saiu de zero para 350 hectares cultivados, sob estufas, de flores e hortaliças, com um detalhe: na Ibiapaba registra-se a melhor produtividade do Brasil.

Lá, a produção de tomate e de pimentão, com padrão de qualidade tipo exportação, já é uma realidade. Por exemplo: a produtividade de tomate, por pé, chega a 16kg, ou seja, três vezes a produtividade do cultivo tradicional.

Mas, apesar desses avanços, a oferta e o uso dos recursos hídricos ainda são um desafio para o crescimento da agricultura neste Estado.

Na edição deste ano – a sexta – o “Água Innovation” oferecerá aos seus participantes uma programação técnica, tecnológica e científica com o objetivo de encontrar a melhor eficiência e o maior impacto econômico, social e ambiental no uso da água no Ceará.

O empresário Edson Trebeschi, maior produtor de tomate do Brasil, com fazenda no município de Ubajara, na chapada ibiapabana, confirmou presença no evento, no qual falará sobre as virtudes da cultura protegida.

Carlos Matos, ex-secretrário de Agricultura Irrigada do Ceará e hoje um requisitado consultor empresarial, idealizador e coordenador do “Água Innovation”, não esconde seu entusiasmo diante do que promete o evento deste ano:

“Vamos discutir tecnologias que possam permitir o avanço da utilização da água no Ceará. O cultivo protegido é um tema relevante para a agricultura cearense. Nós temos condições climáticas apropriadas para produzir e exportar o equivalente a US$ 1 bilhão em hortaliças, com a possibilidade de o tomate ser o carro-chefe, além das rosas. Para isto, porém, precisamos aumentar a segurança hídrica”, afirma ele.

Da programação do evento, constam os seguintes temas: Uso Inteligente da Água; Novos Mercados e Tendências para o Futuro; Tecnologias Avançadas; O Papel do Poder Público e da Iniciativa Privada no Processo de Aceleração do Desenvolvimento da Agropecuária; e Cenários e Perspectivas.

“O Água Innovation deste ano tem como diretriz discutir políticas públicas de desenvolvimento agropecuário, segurança hídrica e oportunidades de mercado nacional e internacional, apresentando as suas tendências”, ressalta Carlos Matos.



Participarão como palestrantes o especialista em Extensão Cooperativa do Departamento de Terra, Ar e Recursos Hídricos e em Gestão de Água Agrícola da Universidade da Califórnia, Daniele Zaccaria; o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, Norberto Anacleto Ortigara; o presidente da Câmara Setorial do Agronegócio do Ceará e sócio-diretor da Tropical Nordeste, Edson Luiz Brok; e o professor titular da UFC e cientista-chefe em Recursos Hídricos da Funcap, Francisco de Assis de Souza Filho.



O Seminário Água Innovation é um evento gratuito, voltado para representantes do poder público, em especial dos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco; empreendedores e empresários de micro, pequeno, médio e grande portes; profissionais liberais; representantes de entidades de classe e de instituições de fomento e financiamento; imprensa especializada; pesquisadores e instituições de ensino.

Amanhã, terça-feira, 21, haverá um dia de campo que antecederá o “Água Innovation 2023”: será na fazenda de produção da Trebheschi, em Ubajara. É lá que a empresa de Edson Trebeschi produz tomates sob estufas, cuja produção é totalmente vendida para os mercados do Norte, Nordeste e Sudeste do país.



Será mostrada aos visitantes toda a tecnologia que a Trebheschi utiliza para a produção de tomates, que é a mesma que a cearense Itaueira Agropecuária usa para produzir seus pimentões coloridos, cuja produção é também comercializada paras as grandes redes nacionais de supermercados.

SINDIPAN-CEARÁ REÚNE MULHERES DA PANIFICAÇÃO

Na próxima sexta-feira, 24, às 14 horas, na Casa da Indústria, sede da Fiec, o Sindicato da Indústria de Panificação do Ceará (Sindipan) promoverá o I Encontro de Mulheres da Panificação.

O evento – informa a diretora da entidade, Natália Araújo, terá o objetivo de reunir as mulheres que atuam no setor, que tratarão de temas do cotidiano, espiritualidade, para o que foram convidadas a Dra. Ticiana Torres e as pastora Isabelle Munguba, da Igreja Batista.