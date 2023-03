Prefeitura de Fortaleza atrasa licença para implantação da 5G

Hoje, segunda-gfeira, 20, após o encerramento do pregão da Bolsa de Valores B3, a cearense Brinsanet, maior empresa de telecom do Nordeste e uma das maiores do Brasil, com sede em Pereiro, no interior do Ceará, publicará seu balanço financeiro relativo ao quarto trimestre do ano passado.



A propósito da Brisanet: ela está pronta para implantar em Fortaleza a Tecnologia 5G, com o que há de mais moderno no mundo na área.

Infelizmente, a empresa do genial autodidata José Roberto Nogueira está sendo prejudicada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, que até agora não emitiu a autorização para que a Brisanet instale suas modernas antenas 5G.

Não há explicação para esse atraso por parte da PMF, uma vez que a Brisanet atendeu a todas as exigências técnicas e legais da própria Prefeitura e, principalmente, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).



A pergunta que naturalmente surge é esta: por que a PMF retarda essa autorização, que prejudica a cidade, a Brisanet e seus milhares de assinantes?