Evangelho de hoje,2ª feira, 20/03/23 (Jo 4, 43-54)

Naquele tempo: Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado, que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém, durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: 'Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais.' O funcionário do rei disse: 'Senhor, desce, antes que meu filho morra!' Jesus lhe disse: 'Podes ir, teu filho está vivo.' O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: 'A febre desapareceu, ontem, pela uma da tarde'. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: 'Teu filho está vivo'. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeía para a Galiléia.

Reflexão - A nossa Fé é o ponto de partida para os milagres que Deus quer operar.

Mesmo tendo declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra foi na Galiléia, precisamente em Cafarnaum, que Jesus realizou o Seu segundo milagre quando de longe curou o filho de um funcionário do rei. Os galileus precisavam de sinais e de testes para poder acreditar em Jesus, mas aquele funcionário do rei acreditou na Sua palavra e voltou confiante para casa certo de que seu filho seria curado. A fé daquele homem baseou-se na promessa de Jesus pela palavra empenhada: “Podes ir teu filho está vivo”. A Palavra de Deus foi a motivação para que aquele homem tivesse a sua e a vida da sua família transformadas. Jesus está esperando de nós o sinal da FÉ para poder realizar os prodígios e os milagres de que necessitamos na nossa vida. Nós também precisamos que nossos filhos sejam curados, que a nossa vida seja transformada, que a nossa família viva em harmonia. Hoje também temos muitos “filhos” que precisam da intervenção do Senhor para sobreviverem! São as causas que já colocamos nas Mãos do Senhor, pois, somos incapazes de resolver, as soluções pelas quais estamos esperando, a decisão que precisamos tomar, o passo que precisa ser dado e que não acontece porque nos acomodamos à situação. Precisamos ter consciência de que a nossa Fé é o ponto de partida para que possamos dar o primeiro passo em busca da solução para as nossas carências. Enquanto permanecermos incrédulos, enquanto estivermos esperando por sinais, os milagres também não acontecerão na nossa vida e tampouco na vida da nossa família. Jesus vive no meio de nós e assim como curou o filho do funcionário do rei tem poder também para nos curar hoje e alcançar para nós os milagres de que tanto precisamos! – Você acredita nas promessas de Deus? - Quando medita com a Palavra de Deus você se apossa das Suas promessas ou entende que Ele falou somente para aquele tempo? - Você tem fé que Deus pode transformar a sua vida? – Em que você precisa ser curado (a)?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO