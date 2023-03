M. Dias Branco bate recorde e tem receita líquida superior a R$ 10 bi

Festa na cearense M. Dias Branco, empresa líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos. Seu balanço financeiro relativo ao quaryo trimestre de 2022 foi divulgado ontem e trouxe um número espetacular: a receita líquida da corporação, no ano de 2022, passou, pela primeira vez, dos R$ 10 bilhões, alcançando R$ 10,1 bilhões, ou seja, um incremento de 29,6% em relação ao exercício de 2021.

Outra marca extraordinária do mesmo balanço: o Ebitda cresceu 31,7% e chegou aos R$ 900,4 milhões.

Em participação de mercado, M. Dias Branco manteve-se líder em biscoitos, saltando de 29,9% para 32,8%; em massas, o aumento foi de 30,1% para 31.1%; no mercado de farinha de trigo, o salto foi de 9,9% para 10,8%.

O lucro líquido de M. Dias Branco em 2022 foi de R$ 481,8 milhões, um recuo de 4,65% em relação a 2021.

No relatório que abre o balanço, o acionista e presidente da empresa, Ivens Dias Branco Júnior, assinala que 2021 “foi marcado pelo triste cenário de conflitos na Ucrânia, além da lamentável tragédia humanitária que gerou incertezas no cenário macroeconômico mundial e elevou substancialmente o preço das commodities agrícolas, impactando diretamente o valor das principais matérias-primas por nós utilizadas em nossos processos produtivos”.

Ivens Júnior assinala:

“Contudo, mesmo nesse ambiente complexo e de limitada previsibilidade, através de uma gestão eficiente, disciplina austera de custos e despesas e constante aprimoramento do nosso nível de serviço, aliados à nossa resiliência e crença inabalável em nosso país e em nosso segmento de atuação, conseguimos atingir um Ebitda de R$ 900,4 milhões, 31,7% superior ao de 2021.”

O presidente de M. Dias Branco também acentua:

“Fiéis à nossa estratégia na alocação de capital, encerramos o ano com 75% da nossa dívida no longo prazo, Rating AAA Perspectiva Estável e alavancagem de 1,8x, dentro de um intervalo que nos habilita a seguirmos com nosso plano de investimento para viabilizar nosso crescimento e expansão.

“O ano também foi marcado pela distribuição recorde de proventos. Além da distribuição fixa trimestral, realizamos uma distribuição extraordinária de Juros Sobre Capital Próprio, mostrando que a M. Dias Branco está atenta às demandas dos nossos acionistas. O desempenho das nossas ações no mercado financeiro mostrou um crescimento de 52,5% em relação ao ano de 2021.

“Seguindo nossa estratégia de crescimento, destacamos as aquisições da Jasmine e da uruguaia Las Acacias, que representam, respectivamente, nosso fortalecimento no mercado de produtos saudáveis e a ampliação do processo de internacionalização, que já vem se destacando com o crescimento das exportações, e, agora, contamos com uma unidade no exterior.”