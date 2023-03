Alemã investe US$ 30 bilhões em H2V na africana Mauritânia

Os alemães estão correndo contra o tempo e acelerando seus projetos de produção do hidrogênio verde em várias partes do mundo. Agora, é na África.

Uma informação divulgada pela agência Reuters revela que a desenvolvedora de projetos alemã Conjuncta celebrou Memorando de Entendimento com a Mauritânia, com a fornecedora de energia egípcia Infinity e com a Masdar, dos Emirados Árabes Unidos, para a implantação de um projeto de produção de hidrogênio verde que absorverá investimento de US$ 34 bilhões naquele país da África Ocidental.

O projeto terá uma capacidade de produção anual de até 8 milhões de toneladas de H2V ou outros produtos finais à base de hidrogênio, com uma capacidade de eletrolisador de até 10 gigawatts, informou a empresa em comunicado conjunto com as empresas envolvidas e com o governo da Mauritânia.

Agora atentem para os detalhes a seguir:

“"Este projeto terá um forte vínculo com a Alemanha, tanto como fornecedora de tecnologia quanto como potencial compradora de energia verde", disse o presidente-executivo da Conjuncta, Stefan Liebing.

A Alemanha tem se esforçado para aumentar sua capacidade de energia renovável para compensar as importações russas de combustível e cumprir as metas climáticas. Em dezembro, Berlim aprovou a construção da primeira rede de oleodutos de hidrogênio do país.

Liebing disse que a primeira fase do projeto da Mauritânia, localizada a nordeste da capital costeira de Nouakchott, deve ser concluída em 2028 com capacidade planejada de 400 megawatts.