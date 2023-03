Evangelho de hoje, 6ª feira, 17/03/23 (Mc 28b-34)

Nquele tempo: mm mestre da Lei, aproximou-se de Jesus e perguntou: 'Qual é o primeiro de todos os mandamentos?' Jesus respondeu: 'O primeiro é este: Ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força! O segundo mandamento é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo! Não existe outro mandamento maior do que estes'. O mestre da Lei disse a Jesus: 'Muito bem, Mestre! Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios'. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, e disse: 'Tu não estás longe do Reino de Deus'. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da Salvação.

Reflexão – Para amar precisamos ouvir a voz do Senhor!

“Ouve, ó Israel!” Só poderemos ter a certeza de que estamos vivendo o reino dos céus aqui na terra, se estivermos ouvindo a voz de Deus e acolhendo o mandamento do Seu amor, tendo-O como único Deus e Senhor dos nossos relacionamentos. É com o Amor de Deus que conseguiremos amar ao próximo, como a nós mesmos (as). O fundamento da Lei de Deus é o AMOR, portanto, Amar a Deus, a si mesmo e ao próximo é o resumo de todo o ensinamento divino. “O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força!” Deus se manifesta na Sua Palavra e nos ensina a fazer todas as coisas, portanto, ouvimos a Deus quando refletimos com os Seus ensinamentos. Ouvir o Senhor, escutá-Lo e atendê-Lo de todo o coração, alma e entendimento, é o mesmo que amá-Lo com toda a nossa força e quem entende de coração essa verdade não está longe do Reino de Deus. A Palavra nos garante que Deus nos amou primeiro, e é por meio dela que o Amor de Deus penetra no nosso coração e nos toca dando-nos o entendimento do amor que devemos ter para com os nossos irmãos e irmãs. Quando nós nos amamos conseguimos também praticar o amor ao próximo por amor a Deus. Ai, então, podemos ter a plena consciência de que estamos realizando a vontade do Pai. Maior que todos os holocaustos e sacrifícios, são o zelo, o cuidado e o carinho que dedicamos às pessoas em Nome de Deus. Hoje também o Senhor nos faz o apelo: “Ouve, ó Israel”! Muitas vozes se confundem ao nosso redor, entretanto, só uma Voz será necessária ouvir para que possamos viver em paz com Deus, conosco mesmos e com nossos irmãos. - Você tem ouvido o Senhor lhe falar? – O que Ele tem lhe dito? - Como se expressa o seu amor por Deus? - Você consegue irradiar o amor que recebe de Deus para as pessoas da sua casa? – Como está a sua família?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO