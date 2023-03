Redes de franquia faturam R$ 4,4 bilhões no Ceará

Segundo a Associação Brasileira do Franchising (ABF), o mercado de franquias brasileiro consolidou sua recuperação e deu sinais de crescimento sendo responsável por movimentar mais de R$ 211 bilhões em 2022 e com um acréscimo de 14,3% no faturamento.

No Nordeste, o mercado de franquias faturou mais de R$ 31 bilhões em 2022, o que representa um aumento de 14,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, o número de unidades de franquias nordestinas cresceu 7,6%, chegando a 26.809 mil operações.

No Ceará, foi observado um crescimento de 11,1 % no faturamento geral das redes de franquias no período analisado, com mais de R$ 4,4 bilhões de receita.

Já em número de unidades, o mercado cearense ficou com 12,7%, totalizando 3.925 operações. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares



Os segmentos que mais se destacaram em faturamento no Ceará oram de Entretenimento e lazer (96,4%), Alimentação -- Food Service (43,6%) e Casa e Construção (34,9%). Em relação ao crescimento das operações, aqueles com maior expansão foram Serviços e outros negócios, Saúde, Beleza e Bem-estar e Alimentação – Food Service.