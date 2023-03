Evangelho de hoje, sábado, 18/03/23 (Mat 1, 18-21-24b)

Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: "José, Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados". Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado.

Reflexão - José colaborou no plano de Deus para a humanidade.

Justo é o homem que se ajusta à vontade de Deus e não reluta em obedecê-Lo quando é convocado, mesmo que isto lhe seja custoso. Por isso foi que José não questionou quando o anjo que lhe apareceu em sonho o instruiu a receber Maria como sua esposa. Diante da convocação que Deus lhe fez por meio do anjo, em sonhos, ele voltou atrás na sua decisão. Podemos observar também que José era um homem que tinha intimidade com Deus e conhecia os passos do seu Senhor, por isso conseguiu tomar uma decisão tão grave e radical. Ele é exemplo para os pais, porque cumpriu sua missão segundo o projeto de Deus deixando de lado o seu plano de vida pessoal. Assim, portanto, ele também colaborou no plano de Deus para a humanidade. Nós podemos nos considerar também, homens e mulheres justos, quando acolhemos e obedecemos ao chamado de Deus para cooperar com o Seu Plano de salvação. Embora não sejamos os primeiros ou mais ilustres podemos também participar do sonho de Deus, pois, somos descendentes de Davi e herdeiros das promessas do Senhor a Abraão. - Para você é difícil ajustar-se à mudanças de plano - Você acha que o sacrifício de José valeu a pena? - Tem valido a pena para você abdicar de algum projeto seu em favor de fazer a vontade de Deus? – Você se sente importante na execução dos projetos de Deus aqui na terra?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO