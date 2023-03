Bolsas europeias afundam com receio dos bancos. Petróleo cai

echaram em queda as bolsas de valores da Europa.

Foi resultado da turbulência no setor bancário, que se agravou com a informação da agência Reuters, segundo a qual o Credit Suisse – segundo maior instituição financeira da Suíça – fará reuniões neste fim de semana para traçar um plano de retomada da confiança dos mercados.

O Credit Suisse recebeu um aporte de US$ 54 bilhões do Banco Central da Suíça depois que seu sócio Saudi National Bank, da Arábia Saudita, negou qualquer aporte financeiro além dos 10% que tem no capital do banco.

O Stooxx 600 – índice que reúne as 600 maiores empresas europeias e serve de referência às bolsas do continente – perdeu nesta semana quase 4%.

As ações do Credit Suisse perderam nesta sexta-feira 8,07%.

Nos Estados Unidos, o mercado financeiro acompanha a situação do First Republic Bank, que recebeu um aporte de US$ 30 bilhões dos 10 maiores bancos norte-americanos. Essa ajuda deverá evitar mais uma falência nos EUA.



E o preço do petróleo caiu outra vez, ajudando na queda das bolsas europeias. O petróleo do tipo Brent, importado pela Petrobras, desvalorizou-se hoje 3,56%, sendo vendido a US$ 72,04 por barril.

Há o receio de que uma crise no mercado financeiro mundial possa repercutir no mercado do petróleo.