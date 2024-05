Meli+ anuncia mudanças no plano com Disney+ após aumento de preço; veja como vai funcionar

O serviço de assinatura Meli+, do Mercado Livre, passará por mudanças a partir do dia 26 de junho. Os assinantes terão acesso somente ao novo plano padrão com anúncios do Disney+.

A medida foi tomada após o streaming anunciar a fusão do Disney+ e Star+ e aumento nos preços de assinatura, além da criação do plano com anúncios.

Anteriormente, os assinantes tinham acesso ao Disney+ e Star+, além de outros benefícios, por R$ 17,99 mensais. O preço seguirá o mesmo, assim como o benefício de frete grátis para compras no Mercado Livre acima de R$ 29 e assinatura Deezer Premium gratuita.

A mudança no serviço permitirá que os usuários acessem ao catálogo do Disney+ e Star+ em um só aplicativo, além dos canais ESPN e ESPN3, com exibição em até duas telas, com qualidade de 1080p Full HD.