Mega-Sena acumula, prêmio aumenta e poderá pagar R$ 127 milhões a quem ganhar próximo sorteio

O sorteio do concurso 2.792 da Mega-Sena, realizado na noite desta sexta-feira (1º), em São Paulo, não premiou nenhum apostador com o valor total, que era de R$ 105 milhões. Isso ocorreu porque nenhum participante acertou as seis dezenas que garantiam o prêmio máximo.

Com isso, a Mega-Sena acumulou e poderá pagar R$ 127 milhões no próximo sorteio, que acontece na próxima terça-feira (5). As dezenas sorteadas na sexta foram: 16, 22, 33, 34, 49 e 59.

Uma aposta realizada em Itapajé, no Ceará, acertou cinco dezenas e levou o prêmio de R$ 68 mil.

Veja também Negócios Resultado da Mega-Sena 2792 de hoje, 01/11; prêmio é de R$ 105,0 milhões Segurança Dupla é presa em flagrante por tentar aplicar golpes em idosos em caixas eletrônicos de Fortaleza

No entanto, houve quem conseguiu alguma quantia no concurso:

Ao todo, 119 apostas conseguiram acertar cinco números e cada apostador levou para casa R$ 68.004,21.

Outras 10.706 apostas acertaram 4 dezenas, o que rendeu R$ 1.079,83 para cada bilhete.

Como apostar

Para realizar uma aposta na Mega-Sena, a pessoa interessada poderá recorrer, até às 19h, uma lotérica ou à internet (por meio do site da Caixa Econômica Federal).

O apostador ou apostadora tem que ser maior de idade. E, se for realizar a aposta online, deverá fazer um cadastro e preencher o número do cartão de crédito.

A aposta mínima custa R$ 5, garantindo a escolha de seis dezenas, que vão de 1 a 60. Se quiser garantir um número a mais e aumentar as chances de acerto, a pessoa terá que pagar R$ 35 pela aposta.