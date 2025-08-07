Mega-Sena 2898: prêmio do concurso acumula e valor chega a R$ 9 milhões; veja como apostar
No Ceará, 28 apostas acertaram quatro dezenas e levaram, em média, R$ 1.363,78, cada
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2898 da Mega-Sena, sorteadas nesta quinta-feira (7). Por causa disso, o prêmio acumulou e passou para R$ 9 milhões.
No Ceará, 28 apostas acertaram quatro dezenas e levaram, em média, R$ 1.363,78, cada.
O próximo sorteio deve ser realizado no sábado (9).
Resultado Mega-Sena do concurso 2898
32 - 38 - 30 - 48 - 14 - 23
Resumo do sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
20 apostas ganhadoras, R$ 61.349,01
4 acertos
1.483 apostas ganhadoras, R$ 1.363,78
Como jogar na Mega-Sena?
O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.
O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.
Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?
Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:
- 1 em 50.063.860 para a Sena
- 1 em 154.518 para a Quina
- e 1 em 2.332 para a Quadra