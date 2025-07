A Mega-Sena realiza, nesta terça-feira (8), o sorteio do concurso 2.885, com prêmio estimado em R$ 28 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será feito pela Caixa Econômica Federal às 20h, em São Paulo.

O valor acumulou após nenhum apostador acertar os seis números sorteados no último sábado (5). Com isso, o montante para esta edição aumentou e segue atraindo apostadores de todo o país.

Saiba como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site da Caixa. No caso das apostas online, é necessário informar o número do cartão de crédito e comprovar que é maior de 18 anos.

O valor da aposta mínima é de R$ 5, com escolha de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. Também é possível utilizar as opções Surpresinha (em que o sistema escolhe os números automaticamente) e Teimosinha (para repetir a mesma aposta em até 12 concursos consecutivos).

Ganham prêmios quem acertar 4 (Quadra), 5 (Quina) ou 6 (Sena) dezenas sorteadas. Caso não haja ganhador em alguma faixa, o valor correspondente é acumulado para o próximo concurso.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 5 é de: