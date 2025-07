Mega-Sena 2883: prêmio desta quinta-feira (3) está estimado em R$ 3,5 milhões

A Caixa Econômica Federal promove, nesta quinta-feira (3), o sorteio do concurso 2883 da Mega-Sena. O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas é de R$ 3,5 milhões.

O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. Os concursos da Mega-Sena são realizados regularmente às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega-Sena

Para participar, o apostador deve escolher entre 6 e 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal vai para quem acertar os seis números sorteados, mas também é possível receber valores menores ao acertar quatro (Quadra) ou cinco (Quina) dezenas.

Caso ninguém acerte em alguma das faixas de premiação, o valor acumula para o próximo concurso.

O jogador pode optar por selecionar os números manualmente ou usar a Surpresinha, que gera uma combinação automática. Outra opção é a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5. Os palpites podem ser registrados até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site oficial da Caixa.

Chances de ganhar

De acordo com a Caixa, a probabilidade de ganhar varia conforme a quantidade de números apostados. Para a aposta simples, com seis dezenas, as chances de acerto são de: