Mais de R$ 9 bilhões estão 'esquecidos' em bancos do Brasil, aponta BC

Mais de 48,6 milhões de pessoas ainda têm dinheiro "esquecido" em instituições financeiras do Brasil. O Banco Central informou nessa terça-feira (11) que os valores a receber — considerando dados até setembro — somam R$ 9,7 bilhões.

Até então, o BC contabilizou que já foram devolvidos 12,2 bilhões aos clientes, tanto físicos como jurídicos. O sistema permite, inclusive, consultar se falecidos deixaram algum dinheiro para trás em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras.

O prazo para resgatar os recursos teria se encerrado em outubro de 2024. No entanto, o Ministério da Fazenda informou depois que não haveria mais prazo para os clientes fazerem o resgate.

Veja também Negócios Quando será paga a primeira parcela do 13º salário em 2025? Veja detalhes Negócios Falência da Oi: entenda o que acontece com clientes e serviços essenciais

Veja a distribuição do 'dinheiro esquecido'

De acordo com o Banco Central, os valores "esquecidos" são os seguintes:

Pessoa física: R$ 7.603.763.686,64 (48,6 milhões de beneficiários)

Pessoa jurídica: R$ 2.124.739.305,35 (4,7 milhões de beneficiários)

Veja também Automóvel CNH gratuita: Governo abre 5,3 mil vagas para analfabetos e mulheres vítimas de violência

Como consultar os valores a receber?

Só é possível consultar e solicitar a devolução dos valores no sistema do Banco Central. O dinheiro só será liberado para os que fornecerem chave Pix para a devolução.

Caso o cliente não tenha chave cadastrada, é possível entrar em contato diretamente com a instituição para acertar o recebimento. Outra possibilidade é criar uma chave Pix e retornar ao sistema do BC para solicitar o dinheiro.

No caso de beneficiários de pessoas falecidas, a consulta só poderá ser feita se o usuário for herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal, sendo também preciso preencher um termo de responsabilidade. Após esse processo, é necessário contatar as instituições financeiras nas quais há valores a receber e verificar os procedimentos.