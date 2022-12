Mais de 407,2 mil trabalhadores ainda não sacaram PIS/Pasep; veja como consultar

Mais de 407,2 mil trabalhadores ainda não realizaram o saque do Abono Salarial, ano base 2020, sendo 123.409 com direito ao PIS e outros 283.813 do Pasep. O valor não retirado soma R$ 364.946.532. O prazo para retirar o dinheiro termina no dia 29 de dezembro deste ano, conforme o Ministério do Trabalho e Previdência.

Após esse prazo, a quantia retorna para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e o beneficiário terá de entrar com um recurso na Pasta para liberar novamente o valor no calendário de pagamento seguinte. A maioria dos trabalhadores que não sacaram o recurso foram identificados nos estados de Minas Gerais (54.472), São Paulo (48.882) e Rio de Janeiro (45.754), segundo dados do ministério.

Até 30 de novembro, 25.567.143 indivíduos sacaram o Abono Salarial (ano-base 2020), sendo 23.098.694 do PIS e outros 2.468.449 do PASEP. Um total de R$ 23.323.144.856 em recursos pagos, sendo desses R$ 20.428.213.742 pagos pela Caixa e R$2.752.713.590 pelo Banco do Brasil. Os trabalhadores com direito ao benefício começaram a receber o dinheiro em 8 de fevereiro, conforme o calendário estabelecido pela Resolução CODEFAT nº 934/2022.

Como consultar

Os beneficiários que ainda não receberam o recurso podem checar a situação através dos seguintes canais: aplicativo “Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital)” e/ou plataforma serviços no portal gov.br.

Para ter acesso às informações do Abono Salarial na Carteira de Trabalho Digital será necessário que o trabalhador atualize o aplicativo, posteriormente acesse a aba “Benefícios” e “Abono Salarial”, para verificar o valor, dia e banco de recebimento.

Quem tem direito ao Abono Salarial?

Para ter direito ao Abono Salarial o trabalhador deve atender aos seguintes critérios de habilitação:

estar cadastrado no programa PIS/PASEP ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep);

ter recebido até dois salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado;

ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

ter seus dados corretamente informados pelo empregador (Pessoa Jurídica/Governo) na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração.

Não tem direito a receber o Abono Salarial

empregado doméstico;

trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

e trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

