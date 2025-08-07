Lotofácil 3463: Duas apostas da mesma cidade dividem prêmio de R$ 2,1 milhões; veja próximo sorteio

Duas apostas de Contagem, em Minas Gerais, acertaram as 15 dezenas do concurso 3463 do sorteio da Lotofácil, realizado na noite dessa quint-feira (7). Cada uma delas levou o prêmio de R$ 1.072.445,99. Para o próximo sorteio o valor está em R$ 1.800.000,00.

No Ceará, três apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas, sendo uma delas em Fortaleza, e as outras duas foram para o interior do estado, nos municípios de Icó e Aurora, com cada uma delas levando o prêmio de R$ 2.367,03. Ao todo, 190 apostas acertaram.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira (8), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Veja também Negócios Mega-Sena 2898: prêmio do concurso acumula e valor chega a R$ 9 milhões; veja como apostar

Veja o resultado do Concurso 3462 da Lotofácil

1-02-04-06-07-08-11-14-15-16-17-18-19-21-22

Resumo do sorteio

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 1.072.445,99

14 acertos

190 apostas ganhadoras, R$ 2.367,03

13 acertos

6.183 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos

79.209 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos

446.088 apostas ganhadoras, R$ 7

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.