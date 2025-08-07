Lotofácil 3463: Duas apostas da mesma cidade dividem prêmio de R$ 2,1 milhões; veja próximo sorteio
Três apostas do Ceará tiveram 14 acertos e foram premiadas
Duas apostas de Contagem, em Minas Gerais, acertaram as 15 dezenas do concurso 3463 do sorteio da Lotofácil, realizado na noite dessa quint-feira (7). Cada uma delas levou o prêmio de R$ 1.072.445,99. Para o próximo sorteio o valor está em R$ 1.800.000,00.
No Ceará, três apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas, sendo uma delas em Fortaleza, e as outras duas foram para o interior do estado, nos municípios de Icó e Aurora, com cada uma delas levando o prêmio de R$ 2.367,03. Ao todo, 190 apostas acertaram.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira (8), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
Veja o resultado do Concurso 3462 da Lotofácil
1-02-04-06-07-08-11-14-15-16-17-18-19-21-22
Resumo do sorteio
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 1.072.445,99
14 acertos
190 apostas ganhadoras, R$ 2.367,03
13 acertos
6.183 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos
79.209 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos
446.088 apostas ganhadoras, R$ 7
Entenda como jogar na Lotofácil
As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.
Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 48,00
|204.298
|17
|R$ 408,00
|24.035
|18
|R$ 2.448,00
|4.006
|19
|R$ 11.628,00
|843
|20
|R$ 46.512,00
|211
Qual o valor da aposta na Lotofácil
A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.
Com quantos números ganha na Lotofácil
Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
