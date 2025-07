Lotofacil 3440: 3 apostas levam prêmio de R$ 9 milhões; confira quando será o próximo sorteio

Três apostas acertaram as dezenas sorteados na Lotofácil 3440 na noite desta sexta-feira (11). Com o resultado, cada um deles vai levar pra casa o valor de R$ 3.243.515,68.

Foram sorteados os seguintes números: 01-03-04-06-07-08-09-12-13-15-16-17-18-21-25.

As apostas vencedoras foram para as cidades de Canelinha (SC), São Paulo (SP) e Ibitinga (SP), sendo a última sendo feita por canal eletrônico. No Ceará, seis apostas levaram entre R$ 2.427,72 e R$7.283,15. Foram duas para a cidade do Crato, e as quatro restantes para Fortaleza (CE).

O próximo sorteio está marcado para sábado (12), com um prêmio de R$ 1.800.000,00.

Outros jogos também levaram premiações na Lotofácil 3440. São eles:

548 apostas que acertaram 14 dezenas e levaram R$ 2.427,72;

19.343 apostas que acertaram 13 dezenas e levaram R$ 35;

237.763 apostas que acertaram 12 dezenas e levaram R$ 14;

1.304.448 apostas que acertaram 11 dezenas e levaram R$ 7.

Como apostar na Lotofácil

Os jogos na loteria podem ser realizados presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal. É possível fazer apostas até às 19h30 do dia do sorteio.

E atenção: os valores das apostas das Loterias Caixa mudaram nesta semana, incluindo o da Lotofácil. Agora, o apostador tem que gastar no mínimo R$ 3,50 para participar, valor que dá direito a marcar 15 números.

Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela.

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.