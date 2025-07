Lotofácil 3439 acumula; duas apostas do Ceará levam R$ 2,3 mil cada ao acertar parte das dezenas

Ninguém acertou as dezenas sorteados na Lotofácil 3439 na noite desta quinta-feira (10). Com o resultado, o valor do prêmio acumulou e pode pagar cerca de R$ 9 milhões neste sábado (12).

Foram sorteados os seguintes números: 02-03-04-05-06-07-09-10-11-12-14-15-16-22-23.

Apesar de não haver vencedores do prêmio principal, 169 apostas indicaram corretamente 14 das 15 dezenas e faturaram R$ 2.377,05 cada. Desses, duas foram realizadas em Fortaleza (CE).

Outros jogos também levaram premiações na Lotofácil 3439. São eles:

6.541 que acertaram 13 dezenas e levaram R$ 35;

102.104 que acertaram 12 dezenas e levaram R$ 14;

477.754 que acertaram 11 dezenas e levaram R$ 7.

Como apostar na Lotofácil

Os jogos na loteria podem ser realizados presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal. É possível fazer apostas até às 19h30 do dia do sorteio.

E atenção: os valores das apostas das Loterias Caixa mudaram nesta semana, incluindo o da Lotofácil. Agora, o apostador tem que gastar no mínimo R$ 3,50 para participar, valor que dá direito a marcar 15 números.

Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela.

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.