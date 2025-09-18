Diário do Nordeste
Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta quinta-feira (18/9)

Apostadores que quiserem tentar a sorte e concorrer aos prêmios desta noite podem faturar até R$ 33 milhões

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:34)
Negócios
Cartelas de loteria Mega-Sena espalhadas sobre uma mesa, com uma caneta apontando para uma delas, ilustrando loterias da caixa com sorteio
Legenda: Mega-Sena pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Cinco loterias da Caixa Econômica Federal realizam sorteio na noite desta quinta-feira (18) e podem pagar até R$ 33 milhões para o sortudo que acertar as dezenas sorteadas. 

As bolas rolam no globo a partir das 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e os sorteios são transmitidos ao vivo (saiba mais abaixo). 

A Mega-Sena está acumulada e pode pagar o maior prêmio desta rodada. No entanto, sem vencedores há alguns concursos, a Timemania também está com um prêmio atraente: R$ 25,5 milhões.

A seguir, o Diário do Nordeste detalha quais são as loterias do dia com sorteio nesta quinta-feira.   

Loterias com sorteio hoje

Mega-Sena: prêmio de R$ 33 milhões

Sem ganhadores há várias rodadas, a loteria é a que pode pagar o maior prêmio desta noite, ao sortear R$ 33 milhões. Você pode levar o montante se acertar os seis números sorteados. Quem indica corretamente quatro ou cinco dezenas também fatura valores menores. 

Como jogar na Mega-Sena? O jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. 

Timemania: prêmio de R$ 25,5 milhões 

O jogo é outro que está acumulado e tem o segundo maior prêmio da rodada: R$ 25,5 milhões. Você pode levar a bolada se tiver a sorte de acertar as sete dezenas sorteadas. Também há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.

Como jogar na Timemania? O valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Lotofácil: prêmio de R$ 6,5 milhões

A loteria não está acumulada, mas como é um concurso de final zero (3490) pode pagar um prêmio expressivo de R$ 6,5 milhões. Para você ganhar é simples: indique corretamente as 15 dezenas sorteadas nesta noite. 

Como jogar na Lotofácil? A aposta mínima custa R$ 3,50, e o jogador escolhe 15 números. 

Quina: prêmio de R$ 1,2 milhão

Sem vencedores no concurso dessa quarta-feira (17), o jogo acumulou e o valor do prêmio subiu para R$ 1,2 milhão. Você pode levar a grana se tiver a sorte de acertar os cinco números sorteados. 

Como apostar na Quina? O preço mínimo do jogo é R$ 3 e você escolhe cinco números. 

Dia de Sorte: prêmio de R$ 650 mil

A loteria é outra que está sem ganhadores há algumas rodadas e pode pagar o prêmio acumulado em R$ 650 mil nesta quinta-feira. Você pode ganhar o valor se acertar as sete dezenas, ou prêmios menores ao acertar 4, 5 ou 6 números e o Mês de Sorte.

Como jogar na Dia de Sorte? A aposta mínima custa R$ 2,50. Você escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

Veja também

teaser image
Negócios

Aposta de Guarulhos (SP) acerta 15 dezenas da Lotofácil 3489 e leva mais de R$ 1,8 milhão

teaser image
Negócios

Horário de verão em 2025? Veja o que diz o Ministério de Minas e Energia

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

Os jogadores podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas da instituição ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

