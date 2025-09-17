Diário do Nordeste
Aposta de Guarulhos (SP) acerta 15 dezenas da Lotofácil 3489 e leva mais de R$ 1,8 milhão

Cerca de 179 apostas acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Papeleta da Lotofácil
Legenda: Cerca de 179 apostas acertaram 14 dezenas e também foram premiadas
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Uma aposta de Guarulhos (SP), acertou as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3489, sorteada na noite desta quarta-feira (17), e levou o prêmio de R$ 1.859.974,77.

No Ceará, seis apostas simples acertaram 14 dezenas e foram premiadas. Três delas são de Fortaleza, com as outras três indo para os municípios de Campos Sales, Nova Russas e Sobral. Cada uma delas levou R$ 1.698,72.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quarta-feira (17), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

01-02-05-08-09-11-14-16-17-20-21-22-23-24-25

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.859.974,77

14 acertos
179 apostas ganhadoras, R$ 2.178,74

13 acertos
6.483 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
79.436 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
453.901 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

