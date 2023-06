Livraria Cultura reverte falência com nova liminar no STF e deve reabrir lojas

A Livraria Cultura reverteu falência com nova liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e deve se preparar para reabrir as lojas. Conforme o g1, a decisão foi aprovada pelo ministro Raul Araújo e efetivada nesta quinta-feira (29).

Com medida, o ministro ainda determinou a retomada das obrigações do plano de recuperação judicial da empresa, aprovado e homologado pela Justiça em 2018.

O advogado Gustavo Bismarchi, que representa a empresa, declarou que começarão a tomar "todas as medidas" a partir de sexta-feira (30) para reabrir unidades em São Paulo e Porto Alegre.

Gustavo Bismarchi Advogado "A liminar passará a valer assim que os agentes do poder público forem comunicados. A partir de amanhã, já serão implementadas todas as medidas para reabertura das lojas, até julgamento definitivo do recurso, o que viabiliza a retomada das atividades da Livraria Cultura".

Falência decretada

Em fevereiro deste ano, a Livraria Cultura teve falência decretada pelo Juiz Ralpho Barros Monteiro, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. O empreendimento, que se configurava como um dos mais tracionais do país, enfrentava crise desde 2015.

As vendas foram impactadas com o encolhimento do mercado editorial. A decisão ocorreu após mais de 4 anos desde que a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da companhia.

Na decisão, o juiz Ralpho reforçou a importância econômica e social da livraria cultura para o Brasil. "É de todos também sabida a impressão que a Livraria Cultura deixou para o Prêmio Nobel de Literatura José Saramago, que a descreveu como uma linda livraria, uma catedral de livros, moderna, eficaz e bela", declarou.

"Mas a despeito disso tudo, e de ter este juízo exata noção desta importância, é com certa tristeza que se reconhece, no campo jurídico, não ter o Grupo logrado êxito na superação da sua crise", acrescentou, na época.

