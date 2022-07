Leite e composto lácteo: diferenças entre as bebidas vai do preço à composição; confira

Nos últimos dias, viralizou no Twitter a imagem de uma bebida láctea à base de soro de leite sendo vendida por R$ 4,49, na esteira da disparada do preço do leite. Em Fortaleza, o produto é vendido em torno de R$ 7, mas em algumas localidades do País já beira os R$ 10.

Os usuários da rede social lamentaram que o soro do leite "foi a opção que restou aos brasileiros". O Diário do Nordeste visitou estabelecimentos na capital cearense, mas não encontrou o produto à venda.

A reportagem levantou a diferença de preços entre o leite e o composto lácteo, que é uma espécie de similar, e explica a diferença entre os produtos.

Em um dos estabelecimentos visitados, por exemplo, o composto lácteo em pó da marca Piracanjuba custava R$ 5,99. Já o leite integral da mesma marca, em uma embalagem da mesma quantidade, era vendido a R$ 8,59.

A diferença de preços é um pouco menor quando observados o composto lácteo em pó da Itambé e o leite em pó integral da mesma marca. Enquanto o primeiro era vendido a R$ 6,49, o segundo custava R$ 7,99.

O leite condensado semidesnatado custava R$ 6,59. Já o similar do leite condensado (mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido) era vendido por um preço um pouco menor: R$ 5,98.

Legenda: Leite condensado semidesnatado (esquerda) é cerca de um real mais caro em relação à Mistura láctea condensada de leite, soro e amido (direita) Foto: SVM

Qual é a diferença?

Em matéria publicada pelo Diário do Nordeste no mês passado, a pesquisadora Patrícia Blumer, do Centro de Tecnologia de Laticínios e Bactérias Láticas do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) explicou que o leite em pó é obtido pela desidratação do leite de vaca integral, desnatado ou parcialmente desnatado.

"Para melhor compreensão, se pegarmos um leite em pó desnatado e misturarmos com um prebiótico, que tem benefícios para a microbiota intestinal, não podemos mais chamá-lo de leite em pó: passa a ser um composto lácteo", explica Patrícia.

Já o composto lácteo, segundo a pesquisadora Leila Spadoti, também do Ital, é um alimento em pó que resulta da mistura de leite e outros produtos ou substâncias alimentícias lácteas ou não lácteas. Nessa categoria, os ingredientes lácteos devem representar no mínimo 51% massa/massa (m/m) do total de ingredientes.

Leila Spadoti Pesquisadora do Centro de Tecnologia de Laticínios e Bactérias Láticas do Ital "Tanto o leite condensado, o leite em pó, o doce de leite como os compostos lácteos apresentam obrigatoriamente em sua composição o leite ou são obtidos a partir dele (caso do creme de leite)"

"A maioria desses produtos lácteos possui legislação que define quais componentes (matérias-primas ou ingredientes obrigatórios; ingredientes opcionais e aditivos) podem apresentar em sua composição e quais os parâmetros que devem apresentar", esclarece Leila.

DICAS PARA NÃO SE ENGANAR COM OS SIMILARES NA HORA DA COMPRA

Nunca faça compra com pressa. Se planeje para ir ao supermercado com tempo suficiente para pesquisar e avaliar os produtos;

Tenha o hábito de ler as embalagens, veja a composição, as letrinhas e compare com os demais;

Se for necessário no seu caso, lembre-se de levar os óculos para ler as letras pequenas e não deixar de fazer a checagem;

Planeje suas compras: faça uma lista do que precisa, mas também das marcas que você conhece. Quando você vir uma marca desconhecida, pesquise sobre ela.

