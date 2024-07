Leilão da Receita chega ao último dia nesta segunda (29); veja como participar

Interessados em participar do leilão eletrônico promovido pela Superintendência Regional da Receita Federal de São Paulo devem ficar atentos ao prazo para apresentar propostas, que ocorre na noite desta segunda-feira (29), às 21h.

Veja também Negócios Arrecadação do governo federal alcança R$ 208,8 bilhões em junho Negócios Amazon antecipa 'taxa das blusinhas' para 31 de julho Negócios INSS: Justiça Federal libera R$ 2,3 bilhões para pagamentos atrasados

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos ou ser emancipado, além de possuir nível prata ou ouro no sistema de identificação do Governo Federal. No caso das pessoas jurídicas, é exigido estar regulamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e, para o responsável pela empresa, ter selo prata ou ouro na conta governamental.

Cumprindo os requisitos, os interessados deverão acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) através de seu login federal. No portal, é possível visualizar o Sistema de Leilão Eletrônico, onde o cidadão deverá selecionar o leilão n° 0800100/000001/2024 e clicar em “Incluir Proposta”.

Vale lembrar que cada pessoa só pode apresentar um único lance por lote, podendo modificá-lo ou excluí-lo até o final do período previsto para ofertas.

A apresentação dos lances está marcada para terça-feira (30), a partir das 10h, também através do Sistema de Leilão Eletrônico.

ITENS LEILOADOS

Entre os itens disponíveis, estão carros, celulares e diferentes aparelhos eletrônicos, como caixas de som e fones de ouvido, além de bebidas e roupas.

O lote 32, por exemplo, oferta três celulares Iphone 13 128 GB e um fone de ouvido, pelo preço mínimo de R$ 1.740. Já o lote 27, com lance mínimo de R$ 1.670, oferece dois aparelhos Iphone 14 de 128 GB e um Iphone 11 de 64 GB.

Para consultar todos os itens e outras informações, os interessados devem checar o edital do leilão, disponível no Sistema de Leilão Eletrônico.