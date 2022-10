Justiça federal libera R$ 1,83 bilhão para pagar atrasados do INSS

A Justiça Federal liberou R$ 1,835 bilhão nessa segunda-feira (24) para o pagamento do lote mensal de atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Serão contemplados aposentados, pensionistas e demais segurados que venceram ação de revisão ou concessão de benefício.

O montante transferido pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) deve quitar 142.102 processos com 176.141 beneficiários.

Do total liberado, R$ 1,53 bilhão é destinado a 81.657 processos previdenciários e assistenciais. Nessa categoria estão inclusos, por exemplo, pedidos de revisão e de concessão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões por morte.

O lote também pagará também as chamadas Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que são atrasados de até R$ 72.720, ou seja, de até 60 salários mínimos.

A ação precisa obrigatoriamente ter sido finalizada e esgotada para recursos do INSS após o trânsito em julgado. O pagamento também depende da ordem de pagamento expedida pela Justiça.

O dinheiro será liberado em uma conta da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. A data da transferência dependerá do cronograma de cada tribunal onde a ação do segurado foi julgada.

