Jeri, Guaramiranga e Camocim: veja as cidades mais procuradas para o feriadão

Feriados prolongados são um prato cheio para quem gosta de viajar para descansar ou curtir uns dias longe do trabalho. E na data que comemora justamente o Dia do Trabalhador (1º de maio), Jericoacoara, Guaramiranga e Camocim foram as cidades mais procuradas pelos turistas.

De acordo com a Secretaria do Turismo do Ceará, Jericoacoara tem 89,7% da preferência dos viajantes, seguida pelo município de Guaramiranga. Camocim tem 77,5% da preferência.

Veja a lista em ordem de preferência dos turistas:

Jericoacoara Guaramiranga Camocim Canoa Quebrada Praia das Fontes/Morro Branco Porto das Dunas Cumbuco Flecheiras/Mundaú

Durante o feriadão do trabalhador, o Ceará espera receber cerca de 104 mil turistas. A estimativa da Setur é de uma ocupação hoteleira próxima dos 70%.

O número de visitantes representa um crescimento de 15,9% na comparação com o número de igual período de 2022. O impacto previsto na economia do Ceará é de R$ 206,1 milhões de receita direta, resultando em R$ 360,6 milhões de renda gerada em toda a cadeia produtiva do turismo.

"Iremos fechar esse ciclo de feriadões em abril com bons resultados. Estivemos sempre com uma boa ocupação da taxa hoteleira e excelente movimentação tanto no litoral, como na região serrana. Isso comprova que estamos conseguindo interiorizar o turismo cearense, que é uma das missões da nossa gestão", avalia a secretária Yrwana Albuquerque.