Jeri deve ganhar 19 voos em dezembro e ultrapassar número de operações de antes da pandemia

O avanço da vacinação e a redução das restrições sanitárias estão proporcionando o retorno gradual de atividades que ainda estavam sendo prejudicadas pela pandemia, como o turismo.

Em dezembro, o aeroporto de Jericoacoara irá ganhar novas 19 frequências, atingindo uma movimentação maior que a anterior à chegada da covid-19.

A informação é do secretário de Turismo do Estado, Arialdo Pinho. Ele pontua que já era esperado que a quantidade de voos em Jericoacoara crescesse nessa proporção.

"É pra isso que trabalhamos o ano inteiro. Já sabíamos que, no final do ano, teríamos grande parte da população vacinada, como está acontecendo no Ceará e no Brasil", afirma.

Entre janeiro e setembro, o terminal registrou 950 pousos e decolagens, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em todo o ano de 2019, último ano sem a influência da pandemia, havia sido 896 operações.

As novas operações serão comandadas pela Latam e Voepass. Com o incremento, o terminal atingirá 176 pousos e decolagens no mês. Em novembro, estão previstos 44 voos.

Os novos voos ligarão o destino cearense a Brasília, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Parnaíba e Fortaleza.

Atualmente, as companhias Azul e Gol já operam no local partindo dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Veja cidades que terão voos diretos para Jeri em dezembro:

São Paulo (SP)

Rio de Janeiro (RJ)

Belo Horizonte (MG)

Brasília

Parnaíba (PI)

Recife (PE)

Fortaleza (CE)

Demais aeroportos

Arialdo pontua que, além de Jericoacoara, todos os demais aeroportos comerciais do Estado são alvo do trabalho do governo e estão sendo promovidos para que haja a confirmação de novas operações.

"Todos os aeroportos comerciais do Ceará estão com muitos voos, Jericoacoara, Juazeiro, Aracati, Fortaleza. Talvez sejamos o estado do Nordeste com mais voos de longa distância atualmente", ressalta.

Ele acrescenta que, além de Jeri, Fortaleza também já está com mais voos nacionais que antes da pandemia.