IPTU Fortaleza 2022: Consulte valor, datas e 2ª via de pagamento

A Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin) divulgou nesta segunda-feira (10) o calendário de pagamentos do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2022.

Os contribuintes poderão pagar o tributo de forma parcelada ou em cota única com desconto.

O primeiro Documento de Arrecadação Municipal (DAM) referente à taxa única, com vencimento no dia 7 de fevereiro, será enviado às residências pelos Correios. Caso o contribuinte opte por fazer o pagamento, já terá registrado o desconto de 8%.

A estimava que a Prefeitura arrecade R$ 625 milhões em 2022 com IPTU, segundo dados da Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin).

Tire dúvidas sobre a emissão do boleto, datas e 2ª via de pagamentos do IPTU 2022.

Como emitir o boleto do IPTU 2022?

Para emitir os boletos de pagamento do IPTU é preciso acessar o site da Sefin, procurar pela aba do tributo em "Serviços" e selecionar "DAM IPTU". Lá é possível imprimir o documento para "Cota única", "Parcela" ou "Carnê".

O contribuinte que realizar o pagamento em cota única em fevereiro terá direito a desconto de 8%. O desconto será de 6% ou 4% para quem realizar esse pagamento em março ou abril, respectivamente.

O parcelamento do imposto pode ser feito em até 11 vezes, mas o valor da parcela não poderá ser menor que R$ 68,14.

Calendário do IPTU em Fortaleza

07 de fevereiro: Pagamento da cota única com 8% de desconto // Vencimento da primeira parcela

Pagamento da cota única com 8% de desconto // Vencimento da primeira parcela 08 de março: Pagamento da cota única com 6% de desconto // Vencimento da segunda parcela

Pagamento da cota única com 6% de desconto // Vencimento da segunda parcela 09 de março: Fim do prazo para pedidos de revisão do valor do IPTU e de isenções

Fim do prazo para pedidos de revisão do valor do IPTU e de isenções 07 de abril: Pagamento da cota única com 4% de desconto // Vencimento da terceira parcela

Pagamento da cota única com 4% de desconto // Vencimento da terceira parcela 06 de maio: Vencimento da quarta parcela

Vencimento da quarta parcela 07 de junho: Vencimento da quinta parcela

Vencimento da quinta parcela 07 de julho: Vencimento da sexta parcela

Vencimento da sexta parcela 05 de agosto: Vencimento da sétima parcela

Vencimento da sétima parcela 08 de setembro: Vencimento da oitava parcela

Vencimento da oitava parcela 07 de outubro: Vencimento da nona parcela

Vencimento da nona parcela 08 de novembro: Vencimento da décima parcela

Vencimento da décima parcela 07 de dezembro: Vencimento da décima primeira parcela

QUEM TEM DIREITO À ISENÇÃO DO IPTU 2022

Proprietários de imóveis com valor venal de até R$ 83.518,51

Pessoa Aposentada e Pensionista

Ex-combatente

Empregado Público Municipal

Pessoa Inválida

Pessoa Órfã Menor de Pai e Mãe

Associação de moradores

Sede de Clube Social

Imóvel Locado ou cedido a órgão público Municipal

Servidor Municipal

Viúvo

Imóvel locado ou cedido a templo religioso

Polígono do Centro

Informa a Prefeitura que a isenção destinada às pessoas viúvas, aposentadas, pensionistas, inválidas, e órfãs menores de pai e mãe devem atender aos seguintes requisitos:

Renda mensal familiar inferior ou igual a 3 (três) salários mínimos

Possuir apenas um imóvel no Município

Valor venal do imóvel de até R$ 112.428,74.

A concessão da isenção é condicionada à inexistência de débitos de tributos municipais em nome do beneficiário.

Caso o contribuinte tenha direito à isenção, mas não tenha sido informado ou não verifique esta informação na consulta no site, o benefício para o IPTU 2022 poderá ser solicitado até o dia 9 de março deste ano com os documentos que comprovem a situação.