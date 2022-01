Saiba quem tem direito à isenção do IPTU 2022

Mais de 139 mil imóveis em Fortaleza estão isentos do IPTU 2022 (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana).

A maioria dos contribuintes está dispensada do imposto por conta do valor venal do imóvel. Neste ano, quem possui propriedades avaliadas em até R$ 83.518,51 não será cobrado.

Há ainda uma série de outros critérios, com base na Lei Complementar 159, de 26/12/2013, que garantem a isenção do IPTU. Veja a lista abaixo

Quem tem direito à isenção

Proprietários de imóveis com valor venal de até R$ 83.518,51

Pessoa Aposentada e Pensionista

Ex-combatente

Empregado Público Municipal

Pessoa Inválida

Pessoa Órfã Menor de Pai e Mãe

Associação de moradores

Sede de Clube Social

Imóvel Locado ou cedido a órgão público Municipal

Servidor Municipal

Viúvo

Imóvel locado ou cedido a templo religioso

Polígono do Centro

Informa a Prefeitura que a isenção destinada às pessoas viúvas, aposentadas, pensionistas, inválidas, e órfãs menores de pai e mãe devem atender aos seguintes requisitos:

Renda mensal familiar inferior ou igual a 3 (três) salários mínimos

Possuir apenas um imóvel no Município

Valor venal do imóvel de até R$ 112.428,74.

A concessão da isenção é condicionada à inexistência de débitos de tributos municipais em nome do beneficiário.

Caso o contribuinte tenha direito à isenção, mas não tenha sido informado ou não verifique esta informação na consulta no site, o benefício para o IPTU 2022 poderá ser solicitado até o dia 9 de março deste ano com os documentos que comprovem a situação.

Descontos e datas de pagamento

O IPTU não terá aumento de alíquota em 2022 em Fortaleza. Neste ano, quem optar pelo pagamento em cota única terá três opções de abatimento do imposto: 8%, 6%, e 4%. O vencimento dos boletos será no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente.

Já os contribuintes que optarem por parcelar poderão fazer o pagamento em até 11 vezes. O valor da parcela não poderá ser menor que R$ 68,14.

Os boletos vencem sempre no quinto dia útil de cada mês, começando por fevereiro.